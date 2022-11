Kulcsár Edina és G.w.M közösségi oldalán jelentette be az örömhírt, miszerint a csodaszép kismama kislányt hord a szíve alatt.

Sokakat meglepett a hír, mikor kiderült, hogy mindössze néhány hónap együtt töltött idő után első közös gyermeküket várja Kulcsár Edina és G.w.M.

A szerelmesek kapcsolata viharosan indult, rengeteg támadás érte őket, de ez csak még jobban összekovácsolta őket.

Edina korábban elárulta, hogy váratlanul érte őket a gyermekáldás, de nagyon boldogok, hogy új taggal bővül a családjuk. Most az is kiderült, hogy első közös gyermekük kislány lesz, amiről a közösségi oldalukon számoltak be a rajongóiknak.

"Szűk családi rendezvény volt, de így is 90 főt sikerült meghívni, aminek méltóan megadtam a módját. Ahogyan ez nálunk szokás, ahogyan ennek lennie kell. Amikor megláttam a rózsaszín bummot, olyan érzés kapott el, mintha a születendő kislányom szólt volna hozzám: 'bármit is szerettél volna, és bármilyen terved is volt, Te az Én Apám vagy, és Én jövök közétek'. Azonnal olyan érzés, szerelem kapott el, amit nem lehet szavakba önteni. Nagyon remélem, hogy Edinára fog hasonlítani, mert minden vágyam egy mini Edina" - mesélte a Blikknek a büszke apuka.