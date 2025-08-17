Katalin és Vilmos új kezdetet jelentő költözése miatt két családot kilakoltattak a leendő otthonuk környékéről

Ahogy megírtuk, Vilmos herceg, Katalin hercegné és a gyerekek elköltöznek az évek óta otthonuként szolgáló Adeleide Cottage-ból. Az ok nem csupán az, hogy kinőtték a kis házat, hanem úgy vélik, ez jó módja annak, hogy túllépjenek a hercegné rákos megbetegedése miatti fájdalmas emlékeken. A walesi pár költözése miatt azonban két családnak is ki kell költöznie a Forest Lodge környezetében lévő házaikból.

Katalin hercegné, Vilmos és a gyerekek költöznek

Katalin hercegné és Vilmos költözése miatt két családnak el kell hagynia az otthonát

A walesi herceg és hercegné három gyermekükkel a Windsor Great Park területén, a mostani otthonuktól körülbelül 6 kilométerre található 300 éves Forest Lodge-ba költözik, amelyet a család „örök otthonként” emleget. A II. fokozatú műemlékvédelem alatt álló, eredetileg 16 ezer fontért épült nyolcszobás kúria jelentős változást hoz Katalin hercegné és Vilmos számára, akik az elmúlt három évben a négy hálószobás Adelaide Cottage-ban éltek. A nyár elején két családot, akik a kúria közelében egykori istállókból kialakított házakban éltek, arra kértek, hogy hagyják el ingatlanjaikat. A beszámolók szerint a házakat a Koronabirtok adta bérbe számukra. Lapinformációk szerint a bérlők meglepődtek, amikor távozásra szólították fel őket. „Azt mondták nekik, hogy költözzenek el. Nem erre számítottak. Azok a házak azonban nagyon közel vannak a walesi pár leendő otthonához, gondolom nem akarják majd, hogy idegenek lakjanak azokban a házakban, ha odaköltöznek” - nyilatkozta egy bennfentes. A bérlők állítólag más, hasonló házakat kaptak a 4800 hektáros birtokon belül.

A Forest Lodge lesz az új otthonuk

Továbbra sem akarnak fényűzően élni

Tehát most már biztos, hogy Vilmos herceg és Katalin a Forest Lodge-ba költözik, amelynek költségeit, beleértve a felújításokat is, saját forrásból fedezik. Fontos részlet, ami azt erősíti meg, hogy a család továbbra sem szeretne fényűzést, hogy az ingatlanban nem lesz ottlakó személyzet. A Forest Lodge 2001-ben 1,7 millió dolláros restauráláson esett át, amely során megőrizték az eredeti falakat, a mennyezeti díszítéseket, a márványkandallókat, a velencei ablakokat és a boltozatos előszobamennyezetet.