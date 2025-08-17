Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 17., vasárnap Jácint

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
wales

Katalin és Vilmos új kezdetet jelentő költözése miatt két családot kilakoltattak a leendő otthonuk környékéről

wales brit királyi család Katalin hercegné Vilmos herceg költözés
Most már biztos, a nyár végén vagy összel költözik a walesi család. Katalin hercegné és Vilmos herceg lakhelyváltásának azonban nem mindenki örül. A birtok kis házaiból a lakóknak távozniuk kell.

Ahogy megírtuk, Vilmos herceg, Katalin hercegné és a gyerekek elköltöznek az évek óta otthonuként szolgáló Adeleide Cottage-ból. Az ok nem csupán az, hogy kinőtték a kis házat, hanem úgy vélik, ez jó módja annak, hogy túllépjenek a hercegné rákos megbetegedése miatti fájdalmas emlékeken. A walesi pár költözése miatt azonban két családnak is ki kell költöznie a Forest Lodge környezetében lévő házaikból. 

Katalin hercegné, Vilmos és a gyerekek költöznek
Katalin hercegné, Vilmos és a gyerekek költöznek
Forrás: Anadolu

Katalin hercegné és Vilmos költözése miatt két családnak el kell hagynia az otthonát

A walesi herceg és hercegné három gyermekükkel a Windsor Great Park területén, a mostani otthonuktól körülbelül 6 kilométerre található 300 éves Forest Lodge-ba költözik, amelyet a család „örök otthonként” emleget.  A II. fokozatú műemlékvédelem alatt álló, eredetileg 16 ezer fontért épült nyolcszobás kúria jelentős változást hoz Katalin hercegné és Vilmos számára, akik az elmúlt három évben a négy hálószobás Adelaide Cottage-ban éltek.  A nyár elején két családot, akik a kúria közelében egykori istállókból kialakított házakban éltek, arra kértek, hogy hagyják el ingatlanjaikat. A beszámolók szerint a házakat a Koronabirtok adta bérbe számukra. Lapinformációk szerint a bérlők meglepődtek, amikor távozásra szólították fel őket. „Azt mondták nekik, hogy költözzenek el. Nem erre számítottak. Azok a házak azonban nagyon közel vannak a walesi pár leendő otthonához, gondolom nem akarják majd, hogy idegenek lakjanak azokban a házakban, ha odaköltöznek” - nyilatkozta egy bennfentes. A bérlők állítólag más, hasonló házakat kaptak a 4800 hektáros birtokon belül.

Forest Lodge, formerly known as Holly Grove, Windsor Great Park, Berkshire, 2018. Artist Historic England Staff Photographer. (Photo by English Heritage/Heritage Images/Getty Images)
A Forest Lodge lesz az új otthonuk
Forrás: Getty Images

Továbbra sem akarnak fényűzően élni

Tehát most már biztos, hogy Vilmos herceg és Katalin a Forest Lodge-ba költözik, amelynek költségeit, beleértve a felújításokat is, saját forrásból fedezik. Fontos részlet, ami azt erősíti meg, hogy a család továbbra sem szeretne fényűzést, hogy az ingatlanban nem lesz ottlakó személyzet. A Forest Lodge 2001-ben 1,7 millió dolláros restauráláson esett át, amely során megőrizték az eredeti falakat, a mennyezeti díszítéseket, a márványkandallókat, a velencei ablakokat és a boltozatos előszobamennyezetet.

Vilmos hercegék lemondtak a személyzetükről, és a luxus életvitelükről

Eldőlt: Katalinék Forest Lodge-ot választották a következő otthonuknak. Vilmos herceg és családja innentől sokkal szerényebb körülmények között fog élni, mint korábban.

Közleményt adott ki a palota: Katalin, Vilmos és gyerekeik otthagyják eddigi lakhelyüket – Erre a házra esett a választásuk

Új windsori otthont választott a walesi család. Vilmos herceg és Katalin a gyerekeikkel kiköltöznek az Adelaide Cottage-ból.

Egyelőre csak pletyka Katalin és Vilmos költözése: egy fő szempont lebeg a szemük előtt

A szóbeszéd szerint a walesi hercegi pár elhagyja windsori otthonát, de egy királyi szakértő szerint a gyermekek érdekei elsőbbséget élveznek. Vilmos és Katalin emberi léptékű otthonban gondolkoznak, így a paloták nem feltétlenül jöhetnek szóba.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu