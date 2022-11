Most már nem titok, hogy a nézők november 21-től láthatják a TV2 Farm VIP című műsorát. A harmadik évadban többek között Csuti és Szorcsik Viki is szerepel, ami azért érdekes, mert a páros a forgatás után néhány hónapig egy párt alkotott.

A színésznő és az üzletember kapcsolata néhány héttel ezelőtt ért véget. Bár a páros sosem vállalta nyíltan a kapcsolatát, azt nem titkolták, hogy sok időt töltenek együtt, és ismerkednek egymással. A szakítás után Szorcsik Viki és Csuti a műsor keddi sajtótájékoztatóján találkozott először. A helyszínen tartózkodó kollégánk elmondta, hogy külön érkeztek, és végig egymástól távol foglaltak helyet. Viki nem beszélt a magánéletéről, Csuti viszont a Blikknek őszintén beszélt arról, hányadán állnak a színésznővel.

"Nem tagadom, bent fejben és lélekben is közel kerültem valakihez. Érdekes dolgokat mozgatott meg bennem, abszolút megvolt közöttünk a rezgés, a kémia, de mindennek van eleje és vége. Nem bánom, hogy ezt is megéltem, és nem tölt el rossz érzéssel, hogy mindezt most a nézők is látják majd, hiszen minden, ami ott velünk történt, az szép emlékként maradt meg bennem"

– mondta Csuti, aki jelenleg a szinglik táborát erősíti.

"Nekem nem a válás jelentette az elengedést, hanem az a pont, amikor fejben és lélekben lezártam magamban a házasságomat. Jelenleg nem keresem és hajkurászom a szerelmet. Akkor is jól érzem magam a bőrömben, ha egyedül vagyok, és akkor is, ha van mellettem egy társ. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy párom legyen, de nyitottan állok mindenhez, szívesen ismerkedem. Jelentkezők akadnak, kapok üzeneteket, kommenteket, ajánlatokat. Nem zárkózom el az online ismerkedéstől sem, bárhol találkozhatok olyan hölggyel, akivel kialakulhat valami. Személyesen úgyis kiderül, működik-e közöttünk bármi is

– magyarázta a kétgyermekes apuka.

Míg Csuti még keresi a szerelmet, volt felesége, Kulcsár Edina nem is lehetne ennél boldogabb, hiszen szerelmétől, G.w.M-től gyermeket vár, sőt, már az is kiderült, hogy kislányuk lesz.