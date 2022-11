Pezsgőkedvelő - és macskát nem kedvelő - személy révén izgatottan látogattam el a nemrég nyílt Sophisto Pezsgőbárba, ahol volt lehetőségem kipróbálni néhány igen különleges italt és ételt, közben pedig új, érdekes infókkal gazdagítottam a pezsgővel kapcsolatos tudásom.

Az elérhetetlenség tette előkelővé

A pezsgő a fejemben egy előkelő ital, hiszen bort, sört vagy whiskyt egyaránt fogyasztunk örömteli és szomorú napokon, de olyat még nem igazán hallottam, hogy valaki bánatában pezsgőzik. Mint megtudtam, a korábbi évszázadokban a szállítási nehézségek és a pezsgő - főleg a Champagne - nehéz elérhetősége, ritkasága emelte az arisztokrácia italává, ennek köszönhető, hogy az előkelőség italaként tartjuk még ma is számon.

Nagyobb erő rejlik benne, mint gondolnád

A pezsgő erjesztése során az élesztőgombák szétbontják a cukormolekulákat, kivonják belőlük az energiát, a folyamat végén pedig alkoholt és szén-dioxidot termelnek. Ebből keletkezik a pezsgőben a buborék, ám ahhoz, hogy a borászok elérjék a kívánt mennyiséget, kétszer kell elvégezni az erjesztési folyamatot. Ezt követően palackozzák a pezsgőt, majd lezárják azt, így pedig a szén-dioxid feloldódik az italban, hiszen nem tud távozni az üvegből. Ennek köszönhetően bent lévő nyomás nagyjából háromszorosa lesz annak, mint amit egy gumiabroncsban szokás mérni.

Csak néhány alapszabályt kell betartani pezsgőválasztáskor

"A száraz pezsgő mindig sikeres tud lenni, főleg aperitivként, vagy könnyebb ételek mellé - csirke, hal, fehér hús - javasolt fogyasztani. Az a legfontosabb, hogy desszertek mellé ne kínáljuk. A testesebb húsok mellé már az évjáratos Champagne-ok és a Blanc de Noirs dukál. Ez utóbbi igazán ritka tétel, mert csak kék szőlőt használnak hozzá, ami több testet ad a pezsgőnek, így méltó kísérője lehet kacsának, vagy akár steaknek is" - tudtam meg Fóti Gyulától, a Sophisto vezető sommelierétől.

Egyébként meglepő módon a látogatásom után egy pálinkás koktél lett az új kedvencem, ami azért nem mindennapi, mert a pálinkát nem is szeretem. De valahogy szederrel, áfonyával és fahéjjal kombinálva ki tudtak belőle hozni valami egészen csodálatosat. Persze azért valami kézzelfoghatót is hoztam, egészen konkrétan 3+1 olyan pezsgős/proseccós koktél receptet, amit otthon is el tudunk készíteni. Hamarosan jönnek az ünnepek, ideje felkészülni a vendégfogadásra: