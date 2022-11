A Párharc című műsor utóbbi adásaiban már hatalmas volt a feszültség, hiszen közelgett a nap, amikor kiderül, ki nyeri a versenyt. Gáspár Evelinnek és párjának már nincs esélye bizonyítani a végső megmérettetésben, ők ugyanis még azelőtt kiestek a versenyből. Nem bánják, hogy így alakult.

"A végére már nagyon elfáradtunk, ezért számoltunk azzal, hogy kieshetünk. Egyáltalán nem voltunk emiatt szomorúak, mert tudtuk, hogy a képességeink miatt nem nyerhetjük meg a játékot. Jobb volt így távozni, nem a végső összecsapáson elbukni, egy hajszállra a győzelemtől" - mondta a Blikknek Evelin, akinek így is sikerült átlépnie a korlátain: mindig félt a mély víztől, mégis sikerült teljesítenie az utolsó feladatot. Elárulta, sok kritikát kap, de szerinte ők nyílt lapokkal játszottak.

"Rengeteg kritikát kapok a nézőktől is, de engem nem érdekel, ki mit gondol rólunk. Az adásokban látható, hogy a többiek ugyanígy játszottak, csak ők nem merték nyíltan vállalni. Sokszor elhangzott a versenytársainktól a tisztességes játék kifejezés, miközben a hátunk mögött ők is taktikáztak. Igen, mi is így tettünk, de ezt fel is vállaltuk" - mondta.