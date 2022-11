Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől .

Tudod, kedvesem, nehéz táncolni olyannal, aki nem tud jól. És nehéz szeretkezni olyannal, aki nem tud még igazán ölelni!

Amit meg kell tanulni, hogy úgy figyeljek rád, mint önmagamra, úgy élvezzem a kettősünket, hogy nekem is legyen jó, és neked is legyen jó. Attól jobb neked, ha átéled, hogy nekem milyen jó .A Te és az Én összetapad, és egyetlen boldogsággubanc lesz belőlünk. A legvadabb önzés, és a legalázatosabb önátadás simul itt egybe. A táncban is akkor repülünk, ha már nagyon együtt mozgunk: oda forgatlak, ahová vonzol, s oda vonzol, ahová éppen lépni vágyom. Egymás testében, lelkében olvasunk és fejtünk meg titkos érzéseket. Elfelejteni az egyedüllétet csak így lehet