Gyémántszemes kirakózás

Nálunk csak néhány hónapja robbant be igazán ez a különleges vizuális művészeti trend, de már ilyen rövid idő alatt is tömegeket hódított meg. Ha túl maszatosnak, pepecselősnek találod a számfestést, illetve imádsz mindent, ami fénylik, csillog, ragyog, ez számodra a tökéletes hobbi.

Viszonylag pénztárcabarát, mivel az olcsóbb helyeken az A/4-es, A/3-as méretű képek már 2-3000 Ft-ért is elérhetőek. Nemcsak faliképeket, használati tárgyakat is dekorálhatsz ezzel a módszerrel: kaphatóak például jegyzetfüzetek, tokok, tolltartók és neszesszerek is.

Lebegő rizsfestés

Egyszerű, mégis nagyszerű ez a látványos, alacsony költségvetésű hobbi: nem lesz szükséged hozzá másra, csak rizsre, ételfestékre, ecetre vagy gyógyszertári alkoholra, egy nagyobb táblára és persze egy kamerára.

Először a rizsszemeket kell megszínezned: az ecetben vagy az alkoholban oldj fel pár csepp ételfestéket, majd keverd a mixet a száraz rizshez! (Műanyag zacskóban is összerázhatod az összetevőket.) Ha kész, terítsd szét egy lapos felületen, várj, míg teljesen megszárad, ezután kezdődhet a képalkotás, majd végül a legjobb rész, a feldobás. Ezt érdemes lassított módban rögzíteni, de természetesen később is csökkentheted a videó sebességét egy szerkesztőprogramban.

Horgolás

Amellett, hogy a horgolás rendkívül hasznos hobbi, tökéletesen kikapcsolja az agyat, viszonylag gyorsan lehet vele haladni és különösebb erőfeszítés nélkül szép, szimmetrikus alkotásokat hozhatsz létre általa.

Gyakorlatilag alig létezik olyan dísz- vagy használati tárgy, melyet ne lehetne fonalból is elkészíteni. Az biztos, hogy te leszel az ünnepek sztárja, hiszen mindenki örül egy-egy szeretettel készült, kedves, személyre szabott „horgolmánynak".

Termésművészet

Ha szeretnéd ötvözni a természet kincseinek szépségét a mozaiktechnika sokoldalúságával, ezt a tevékenységet neked találták ki. Bármilyen szárított magból, dióféléből, hüvelyesből, gabonából vagy egyéb növényi részből összeállíthatod művedet a már előrajzolt vagy nyomtatott kép alapján.

Természetesen be is festheted a neked tetsző színnel az alapanyagokat, de akkor is rendkívül szemet gyönyörködtető lesz a végeredmény, ha csak a hozzávalók natúr színeire hagyatkozol.

Gyertyakészítés

Ez a nagy múltú tevékenység mára a világ egyik legszínesebb kreatív hobbijává nőtte ki magát – nem csoda, ugyanis az alapanyagok remekül variálhatóak és bármilyen stílusban lehet velük alkotni. Ha beszerzel egy alapkészletet, gyakorlatilag soha többé nem lesz gondod az ajándékozással. A gyertyának szinte mindenki örül, hiszen egyes helyeken sokszor aranyárban vesztegetik ezeket a dekortermékeket.

