Völgyi Zsuzsi megromlott házassága után újra boldog: rátalált a szerelem és ezt már nem is titkolja.

Völgyi Zsuzsi az elmúlt időszakban 15 kilót adott le, ismét bomba formában van, ráadásul tönkrement házassága után a szerelem is rátalált. Az egyedülálló anyuka nem is akarja titkolni boldogságát.

"Az én szívemben már van valaki, aki gyakorlatilag akkor is magasságokba emelt, amikor még a fókabőrben voltam. Most egyszerűen elájul, és ledöbben hétről hétre, hogy amikor belibbenek a hálószobába, megint mekkora változást lát rajtam. Nagyon örülök neki, hogy ezt az oldalamat is meg tudom neki mutatni" - árulta el a Tényeknek Völgyi Zsuzsi.