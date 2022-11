Szabó Ádámra ismét rátalált a szerelem, párjával már az első közös fotót is megosztották.

Szabó Ádám legismertebb, a nyilvánosság előtt is felvállalt kapcsolata Tóth Andival volt, ám a párosnak nem sikerült békében elválniuk egymástól. Azóta a zenész már egyszer párra talált, de annak a kapcsolatnak is vége lett, ám sokáig nem kellett egyedül búslakodnia, ugyanis úgy tűnik, ismét rátalált a szerelem. A csinos lánnyal, Jenniferrel már az első közös fotót is megosztották az Instagramon.