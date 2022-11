"Januárban szó szerint a feje tetejére állt az életem, és dönthettem, hogy beleőrülök, vagy elfogadom. Logikusan gondolkodva, az utóbbit választottam. Persze idő kellett mindehhez" – nyilatkozta a Story magazinnak Csuti. Hozzátette, TV2 Farm VIP műsora is sokat segített neki, nem volt ideje tönkrement házasságán agyalni.

Az üzletembernek a Kulcsár Edinával való szakítása óta két kapcsolata volt, egyik Farm-béli játékostársával, Szorcsik Vikivel, ám rövid idő után szakítottak.

"A párkapcsolatot most egyáltalán nem keresem. Azt is el tudom képzelni, hogy a gyerekeimmel élem le az életem, szerelem nélkül" - vélekedik Csuti, akinek szakember is segít feldolgozni a történteket.