Az év első hónapjai Kulcsár Edina és Csuti válásától voltak hangosak, majd ezt követően megjelent az egykori szépségkirálynő saját dala, melyben házasságáról vallott. A szakítás után nem sok idő telt el, máris kiderült, hogy Edinára a fiatal rapper, G.w.M oldalán rátalált a szerelem. De Csuti sem maradt szingli és ő is párra lelt, de amilyen szépen indult, olyan hamar véget is ért a kapcsolata.

A nyár végén pedig bombaként robbant a hír, hogy Kulcsár Edina és kedvese, Márk babát várnak, aki akár Csuti nevére is kerülhet. Ennek az oka, hogy papíron még nem mondták ki a válást, és a törvények szerint a férj családnevét kell viselnie a születendő gyermenek. Ezt azonban érthető módon egyikük sem szeretné, a válást viszont lapinformációk szerint a közösen felvett hitel nehezítheti.

Csuti az elmúlt hónapok nehézségeivel sokáig egymaga próbált megküzdeni, de nem járt sikerrel, és a szakítása, valamint Edina terhessége komoly elhatározásra sarkallta: felkeresett egy szakembert.

Korábban is sokan tanácsolták, hogy jó lenne, ha a velem történteket egy kívülálló szakemberrel beszélném meg, hiszen ő objektívabban tudja megítélni mindazt, amik bennem lehetnek. Most azonban eljött az a pont, amikor én is készen állok minderről őszintén, tabuk nélkül beszélni egy szakembernek

– mesélte a Blikknek az üzletember, aki eddig még csak kétszer járt a pszichológusnál, de már érzi a változást.