A várandós Kulcsár Edina a minap kérdezz feleleket rendezett Instagram-oldalán. A követői nem is kímélték, húzósabbnál húzósabb kérdésekre kellett válaszolnia.

"Mi lesz, ha Márkkal is szétmentek? Egyedül maradsz 3 gyerekkel? Sosem tudni, mit hoz a sors..." - idézi egyik követőjét a Bors, amelyre Edina így válaszolt: "Ha mindig az aggodalmaink árnyékában élnénk, nem létezne boldog élet. Csak az örök kétely, ami megbetegítene. Én nem agyalok ilyeneken. Csak akkor foglalkozom a problémákkal, ha szemtől szemben találkozom velük, de nagyon kevés esélyt látok arra, hogy ilyen bekövetkezne."

Edina arról is beszámolt, hogy számára első a család, ha megszületik a baba, vele lesz, otthonról fog dolgozni.

"Mostanában próbálok visszaállni a social media használatára, így a sok felkérésből pár együttműködésre is igent mondtam. Korábban távolabb éreztem jól magam ettől a világtól, most pedig ismét jól érzem magam benne, de azt nem tudom még, hogy ha megszületik a baba, akkor mit fogok érezni. Vállalok-e/lesznek-e olyan partnerek, akikkel azt érzem, hogy szeretnék együttműködni. Ez még a jövő zenéje, de egy biztos! Soha nem szeretnék annyit dolgozni, hogy a családommal töltött minőségi időből elvegyen!" – írta Edina, aki a minap arról számolt be, mennyire boldog, hogy párja a hátára varrata az arcképét.

A pár között már az esküvő is szóba került, G.w.M ennek kapcsán kifejtette, hogyan tervezik a nagy napot.