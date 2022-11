KOS:

Párkapcsolatban élő: A hét során fokozatosan enyhül az a feszültség, ami az elmúlt időben folyamatosan jelen volt köztetek. Ebben nagy szerepe van annak, hogy a te közérzeted sokat javul az égi folyamatok szerint. Kedden a Nap belép a Nyilasba, és másnap újhold lesz a Nyilasban. Ez mind inspirál téged, és testi, lelki, szellemi szinten egyre jobban érzed magad.

Szingli: Tudd, hogy semmi dolgod olyan emberekkel, akik kritizálnak, fanyalognak, akiknek a társaságában feszengsz. Ha meg akarsz, illetve meg kell felelned a másik elvárásainak, akkor ő nem a te embered. A hét során erre muszáj ráébredned. Máskülönben megint futhatsz több felesleges kört. Legyél önmagad, és legyél így elfogadható, vonzó, szerethető!

BIKA:

Párkapcsolatban élő: Nem hűlt ki a kapcsolatotok. Csak kicsit szunnyadt, mint a parázs, arra várva, hogy valaki megpiszkálja. Ezen a héten visszahozhatjátok a szenvedélyt, ha sokat értek egymáshoz jövet-menet. És a köszönésnél ne maradjon el a puszi, csók! Ezek adják a kapcsolatotok fűszerét. Esténként főzzetek illatos levest, teát, forralt bort! A szaglás erogén zóna lehet...

Szingli: Olykor azt érzed, hogy veled van a baj. Senki (vagy csak kevés ember) gyakorol rád maradandó hatást. Nem te vagy a hibás. Akkor se, ha a barátaid válogatósnak titulálnak. A párkeresés többismeretlenes egyenlet = kölcsönös vonzalomnak + toleranciának + tiszteletnek + figyelemnek + kíváncsiságnak kell kialakulnia. Ez vagy megvan, vagy kialakul, vagy nem.

IKREK:

Párkapcsolatban élő: Egy mesés hétvége után feltöltődve vethetitek bele magatokat a hétköznapok kihívásainak óceánjába. Mindkettőtökre sok feladat vár. Ezen a héten fontos lenne, hogy a saját gondjaidat félretedd, és a kedvesedre figyelj. A te gyengédséged és megértésed számára mindennél többet jelent. Akkor is, ha ezt olykor elfelejti kimondani, megköszönni.

Szingli: A bolygók egyre nagyobb esélyt mutatnak arra, hogy egy számodra minden szempontból megfelelő értelmes, érdekes, értékes emberrel találkozz. Sőt, lassan a bőségzavarával küzdhetsz. Annyi jelentkező lesz, hogy válogatnod kell. Ne feledd, hogy nem mindig az első benyomás a helyes. Ne a „szerelem első látásra" csodájára várj! Adj időt az ismerkedésre!

RÁK:

Párkapcsolatban élő: A párod olyan ötlettel áll elő, amit te provokációnak élsz meg. Vedd észre, hogy ki akar mozdítani abból a szürkeségből, amibe rendszeresen belesüllyedsz! Ez nem depresszió, de hasonlít hozzá. A párod bénának érzi magát. Nincs más eszköze, mint rávenni téged, hogy ellentmondj neki, és ezáltal felpaprikázd magad. Majd dobd be a saját ötletedet...

Szingli: Ellentmondásos folyamatok zajlanak az égen. Ettől hol optimistábban, hol pesszimistábban látod magad. Fogadd meg a tanácsot, és ne ismerkedj, amikor mélyrepülésben vagy! Ha kell, mondd le a megbeszélt randevút! Semmi szükség arra, hogy egy rosszul sikerült találka után végleg elmenjen a kedved attól, hogy tovább keresd a párodat...

OROSZLÁN:

Párkapcsolatban élő: A Nyilasba lépő Nap és a Nyilas újhold előhozza belőled a játékos, bolondos gyereket. A szerelmed imádja, amikor tréfálkozol. Imádja a humorodat. Ez egy olyan összhang közöttetek, ami összetartó erő. Remélhetőleg te is értékeled és érted az ő vicceit. A hét során törekedj erre! Máskülönben meg fog bántódni. Tegyük hozzá, hogy jogosan...

Szingli: Lesznek a hét során olyan emberek, akik szélsőséges érzelmeket váltanak ki belőled. Nem jó a forró szenvedély és a jéghideg közöny sem. Ugyanis mindkettő elmúlik. Igyekezz olyan emberek társaságát keresni, ahol önmagad lehetsz, miközben megnyugszol! Utóbbi nem unatkozást jelent. Ez számodra mindennél fontosabb. Mert ha unatkozol, akkor vége az ismerkedésnek.

SZŰZ:

Párkapcsolatban élő: Akár együtt éltek, akár nem, az otthon meghittsége elengedhetetlen a kapcsolatotok szempontjából. Legyen békés és barátságos az a hely, ahol nyugodtan összebújhattok. Ha neked attól kell tartanod, hogy valaki belép, és megzavar titeket, akkor képtelen vagy lazítani. Az izmaid és a lelked is megfeszül. Erről a párodnak is tudnia kell.

Szingli: Lassan ideje lenne a nosztalgiázást abbahagynod. Pontosan látod másoknál (pl. a barátaidnál), hogy olyan emberhez ragaszkodnak, aki nem volt méltó hozzájuk. Feleslegesen emlegetik a régi szép időket. Az már elmúlt. Neked is a jelenre és jövőre kellene koncentrálnod. Ez még ezen a héten nem fog sikerülni. De ha törekszel rá, egyre közelebb az áhított cél...