Fecsó jegyese a Borsnak elmondta, hogy első gyermeke révén már megtanulta a leckét, így szigorú szabályokat fektetett le, amikor a nagyik először látogatták meg az október közepén világra jött kisfiút.

„Nagyon jó baba, nincs vele semmi gond. Szerencsés vagyok, amiért nem kell csendben lenni és altatni, nem is szeretném ehhez hozzászoktatni. Volt, hogy elkezdték óvatosan rázni, mondtam is nekik, felejtsék el, hogy ölükben aludjon el. Muszáj „beszabályozni őket", mert utána én fogom meginni a levét. Medit anno anyukám hozzászoktatta ahhoz, hogy párnán ringatva aludt el. Megtanultam a leckét és megfogadtam, másodjára már nem követem el azt a hibát, nem akarok újabb 3 éven át altatni" – magyarázta a szőkeség, majd kitért arra is, hogy miként óvja a picit a váratlan bölcsőhaláltól.