A színésznő az Entertainment Tonightban beszélt arról, hogy készen áll a halálra. A 85 éves színésznő szerint reálisan kell gondolkodni, és épp ezért tudja, hogy - bár nem mintha el akarna menni - halála inkább előbb, mint utóbb fog bekövetkezni - írja az Independent.

Jane Fonda szeptemberben jelentette be, hogy beteg. A Non-Hodgkin limfóma (NHL) definíciója szerint több kórképet is magában foglal: az egyes típusok több szempontból is eltérnek egymástól.

Az úgynevezett agresszív Non-Hodgkin limfóma esetében 40-75 százalékban érhető el teljes gyógyulás. Fonda is azt írta szeptemberben, hogy egy nagyon jól kezelhető rák támadta meg a szervezetét, ezért szerencsésnek érzi magát.

Az interjúban továbbá az is kiderült, hogy a színésznő féléves kemoterápián fog átesni, amit azóta már elkezdett, és eddig jól reagál a szervezete a kezelésre.