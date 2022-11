Az ember azt gondolná, mire felnő, nemcsak testileg, de érzelmileg is lesz annyira fejlett, hogy kész legyen egy boldog, tartós kapcsolat kialaítására. Szerencsés esetben így is van, ám rengeteg olyan ember lépi át a felnőttkor kapuját, aki érzelmileg megmaradt gyerekszinten. Hogy ennek mi az oka, arról számos könyv, cikk, műsor született már, itt és most nem is taglaljuk, azt viszont igen, hogy honnan ismered fel, ha érzelmileg éretlen emberrel van dolgod.