Mérai Kata elárulta fiatalos megjelenése titkát, és egy pillanatig nem tagadja, hogy egy speciális szépészeti beavatkozással is küzd azért, hogy minél tovább fiatalos legyen a megjelenése.

Mérai Kata nem hisz a filterekben és abban, hogy az embernek meg kellene hazudtolnia a korát. Azt viszont nem tagadja, hogy ő is egy hiú nő, aki szeretné kihozni magából a maximumot. Kata most arról beszélt a Blikknek, milyen arckezelést vet be a fiatalság érdekében.

"A gravitáció ellen minden nő küzdeni akar, s még nem találkoztam olyan nővel, aki – ha lehetősége volt erre – ne próbált volna ki szépészeti beavatkozást"

– árulta el lapnak a színésznő, aki az Ázsia Expressz forgatása után keresett fel újra szakembert.

Türelmetlen típus vagyok, hiú, és 50 pluszos. Ezért az egyik kedvencem a bioszálas feszesítés. 5-7 perc az egész, aztán mehetek.

„Ez azt jelenti, hogy még mindig a saját arcom van a fejemen. Nem egy harminc évvel korábbi, mumifikálódott hasonmás szeretnék lenni, hanem egy ápolt, friss, ropogós ötvenes"

– írta a közösségi oldalán Kata, aki állítja, bár ijesztően néz ki a tűszúrásos kezelés, egyáltalán nem fáj.