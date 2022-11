„Ez őrület! Visszatér a heroinsikk!" címmel jelent meg egy hetilap összeállításában többek között a sokat fogyott Demcsák Zsuzsa. A műsorvezető úgy érzi, megalázták, és most tiszta vizet öntött a pohárba.

"Elsősorban emberileg aláztak meg, ráadásul a női mivoltomban is. Kikérem magamnak, hogy a megkérdezésem és a tudtom nélkül egy olyan összeállításba kerültem, ahol heroinsikkről beszélnek. 2022-ben a legalja, hogy ez megtörténhetett Magyarországon. Egyszerűen szégyen. Főleg, mert köztudott, hogy súlyos pajzsmirigybetegséggel küzdöttem. Három éven át keményen harcoltam azért, hogy meggyógyuljak, elhagyhassam a gyógyszereket és újra egészséges legyek. Mindezt annak érdekében, hogy még sokáig egészségesen vehessek részt a gyermekeim életében. Műsorvezetőként tisztában vagyok azzal, hogy sok mindent el kell viselnem, de szeretném őszintén megkérdezni: miért gondolja bárki, hogy mindent el kell tűrnöm csak azért, mert közszereplő vagyok?" - idézi Demcsákot a Blikk. A műsorvezető hangsúlyozta, hogy az is testszégyenítés, ha a vékony embereket bántják: hiszen ahogy a hízásnak, úgy a fogyásnak is millió oka lehet.

"Szeretném leszögezni, hogy a fogyásom mögött nem áll semmiféle „heroinsikk". Fegyelmezett életmódváltásnak, egészséges táplálkozásnak és edzésnek köszönhetően gyógyultam ki a betegségemből, aminek a hozadéka volt az, hogy vékonyabb lettem. Ahogyan a válásom – amiről sem most, sem a jövőben nem kívánok nyilatkozni – és a forgatási időszak is hozzájárult az életmódváltás mellett ahhoz, hogy vékonyabb vagyok, mint a betegségem idején" - tette hozzá Zsuzsa, aki korábban a kommentelőkre is reagált.