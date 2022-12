Veled is előfordult már, hogy filmnézés közben elmerengtél, hogy vajon te túlélnéd-e a képernyőn vagy a vásznon látott veszélyes szituációkat? Esetleg részese is voltál ilyen embert próbáló pillanatoknak a való életben?

Amennyiben fogalmad sincs, mit tennél, ha beütne a krach, fusd át katasztrófa-kisokosunkat, hogy legalább az alapvető óvintézkedésekkel tisztában légy!

Tömeghisztéria

Az első és legfontosabb szabály: maradj talpon! Ha elesel, a túlélési esélyeid sajnos erőteljesen lecsökkennek, bár így is tehetsz az életben maradásodért. Próbálj a tömeg haladásával megegyező irányba fordulni, húzd fel a térdeidet és védd a fejed a karjaiddal, és minden erőddel koncentrálj arra, hogy ismét lábra állj!

Épülettűz

Maradj közel a falakhoz, és azok mentén keress kiutat! Ha bent rekedsz, próbálj olyan közel tartózkodni a földhöz, amennyire tudsz, ugyanis a forró gázok felfelé szállnak. (Egyébként legtöbbször nem a tűz, hanem a füst öli meg az embereket, tehát lehetőleg lélegezz minél kevesebbet.) Továbbra is maradj a fal mellett, úgy könnyebben találnak rád a tűzoltók!

Lövöldözés

Amennyiben egy épületbe szabadul be egy fegyveres támadó, keress egy zárható helyiséget és barikádozd el az ajtót! Rejtőzz el masszív, szilárd berendezések mögött, távol a bejárattól. Ha mégis bejutna az ámokfutó és lövöldözni kezdene, vesd magad a földre, és tettesd magad halottnak! Próbáld kikapcsolni az agyad és kontrolláld a légzésedet. Ha nem tudsz elbújni és a tettes a nyomodban van, fuss cikkcakkban, amíg nem találsz biztos rejtekhelyet!

Vízbe merülés autóban

A vízbe zuhanás után nagyjából 90 másodperced van kimenekülni. Ne az ajtót próbáld kinyitni – amint az alja elmerül, ez úgysem fog sikerülni –, hanem azonnal húzd le az ablakot! Hiába van víz alatt a jármű, egy ideig még működik az elektronika, ha pedig olyan régi modellben ülsz, amelynek tekerni kell az ablakait, akkor hajrá! Amennyiben ez valamiért nem sikerül, próbáld a lábaddal kirúgni az ablakot vagy a szélvédőt!

Lavina

Ne menekülj előle futva vagy síelve, inkább oldalirányban próbálj kitérni az útjából! Ha ez nem megy, csukd be a szád és helyezd az arcod elé a karjaidat úgy, hogy legyen helyed lélegezni, amikor a hótömeg rád borul. Ne sikíts, azzal csak az oxigént pazarolod. Bár lehet, hogy undorítóan hangzik, próbálj bevizelni, hogy a keresőkutyák könnyebben rád találjanak!

Atomrobbanás

Ha szabadtéren látod a robbanást a távolban, a lehető leggyorsabban kapd el róla a tekinteted, különben akár ideiglenesen meg is vakulhatsz. Ne fuss el, hanem kuporodj a földre és védd a fejed a karjaiddal. Akár 30 másodpercbe is beletelhet, míg a lökéshullám elér téged, tehát a cél, hogy felkészülj rá, és ne légy instabil pozitúrában. Ha ez a stádium lecsengett, amilyen gyorsan csak tudsz, keress a föld alatt menedéket. Amennyiben hozzájutsz jódtablettához, mindenképpen vedd be, és ne hagyd el a föld alatti rejtekhelyet, amíg a mentőcsapatok meg nem érkeznek!

Óriáshullám

Lehetőleg ússz a hullám tetejére, mielőtt lezúdul. Amennyiben ez nem kivitelezhető, tárd szét a karjaidat és a lábaidat, hogy sodorhasson a víz és ne nyomjon a mélybe. Amint tudsz, végy mély levegőt, lazíts és várj, míg a víz kavargása kicsit enyhül. Ekkor ússz a felszínre, de készülj fel, mert valószínű, hogy ezt a gyakorlatsort újra meg kell ismételned!

Nyitókép: Shutterstock