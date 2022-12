A Skorpió nagyon ügyesen ellavíroz a kényes helyzetekben is. Napi horoszkóp következik hétfőre.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A mai nap a rögtönzésé lehet. Te ezt mindig is ügyesen csináltad, de ma még saját magadat is meglepheted. A váratlan, - még ha hátránynak is tűnik eleinte -, végül a javadra válik. Élj a lehetőségekkel!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A nyugodtan átgondolt döntések visznek előbbre a munkádban. Most elég sok múlik azon, hogy jól időzíts, ehhez pedig fontos a tiszta fej. Az emberi kapcsolataidban is kedvező változások zajlanak. Minden adott a megújuláshoz.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Anyagi nehézségeid támadhatnak, ami miatt megeshet, hogy kénytelen leszel kölcsönkérni valakitől. Van, aki szívesen ad, és még az is előfordulhat, hogy nem csak kölcsön formájában tud segíteni rajtad. Merj segítséget kérni!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ne törődj az irigységgel! Sem akkor, ha mások irigyek rád, fordítva meg még kevésbé! Koncentrálj inkább az élet örömeire, és arra, ami neked jó. Az életben az a különös, hogy az válik hangsúlyossá, amire figyelünk.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Ügyelj arra, hogy lehetőleg ne terheld már magad tovább. Az utóbbi időben jócskán sikerült túlvállalnod magad, pedig az élet nem csak a teendőkből állna. A szépségre vágyó énedet nem hanyagolhatod el!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Most van itt az ideje a bölcs kompromisszumoknak, döntő lépéseknek. Ha eddigi álmaidat konkretizálni akarod, akkor nem várhatsz többé ködös ígéretekre, és te sem ígérgethetsz így. Ideje lépni, hivatalossá tenni valamit.

