Több mint 200 kilóra hízott meg Kovács István a kontrollálatlan evéstől: ahogy meséli, akkoriban már csak szuszogott, lihegett és izzadt. Érezte, hogyha nem tesz semmit, az az élete végét jelentheti.

Mára 95 kilótól szabadult meg, amit a felesége kitartó szeretetének is köszönhet. Kovi és Magdi 42 éve él házasságban: az asszony csak annyit kért annak idején, amikor férje a pornóipart válassztotta, hogy ne adjon okot a féltékenységre. A rendező ezt mindig be is tartotta.

Nála a casting beszélgetéssel kezdődött, és fontos volt az igényes megjelenés mellett a kulturált viselkedés is, és soha egyetlen lánnyal sem volt köztük több munkakapcsolatnál.

A négy pornó-Oscarral és egy életművéért kapott pornó-Oscarral is díjazott 66 éves producer a Tényeknek őszintén vallott arról is, hogy amikor karrierje kettétört, az öngyilkosságon is elgondolkodott.

A pornókirály jelenleg életmód-tanácsadóként dolgozik, és közreműködik egy róla szóló film elkészítésében is. Hogy szeretne-e még pornófilmet rendezni?

"Jó kérdés. Soha ne mondd, hogy soha" - válaszolta Kovács István.