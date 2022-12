A japán tudósok a Rjúkjú-szigeteken élő tüskés patkányokat tesztelték. Ezekből a rágcsálókból már csak néhány példány él, így jöttek rá, hogy már egyikük sem rendelkezik Y kromoszómáva, vagyis kiveszett belőlük az a gén, ami a férfi nemért felelős -írja a Bors a The Sun cikke alapján.

Jenny Graves díjnyertes genetikus a tanulmányában arra is felhívta a figyelmet, hogy a génadatok emberekre jellemző változata is évek óta zsugorodik, ezért attól félnek, hogy akár a tüskés patkányok, az emberek Y kromoszómája is végleg eltűnhet, vagyis eltűnik a férfi nem.

„Szerintem ez a legújabb munka zseniális. A bizonyíték nagyon meggyőző. Nincs okunk azt hinni, hogy az Y kromoszómánk sokkal robusztusabb, mint a tüskés patkányé" – nyilatkozta Graves professzor a The Sunnak.