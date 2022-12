Március óta mindenki azért szurkolt, hogy az énekes felépüljön, és a Piramis frontembere is mindent megtett annak érdekében, hogy újra teljes életet élhessen. Szerencsére egyre jobban van, és nemrég újra mikrofon mögé állhatott, most pedig már nyilvánosan is megjelenhetett.

"A tegnapi Rockmúzeumbéli Piramis klub-est volt az első nyilvános rendezvény a márciusban velem történtek óta, melyre a meghívást – Rausch Tamástól és Szilvási Tamástól – elfogadtam. Nagy Gábor képei az est során a zenebarátok sokaságával együtt átélt, nagyon emlékezetes pillanatokat dokumentálják, az önfeledt nevetéstől a könnyekig ható elérzékenyülésig. Köszönet a szervezőknek és Mindenkinek, aki a jelenlétével megtisztelt!" – mesélte a legenda a Facebook-oldalán.