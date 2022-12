Kökény Dani könnyes szemmel mondott köszönetet azoknak, akik rá szavaztak a Sztárban sztár leszek! harmadik évadában.

"Amikor ide megérkeztem, eléggé sok gátlással küzdő srác voltam igazából, aki nagyon sok fájdalmat élt át az élete alatt. Ha valaki érzi magában a tehetséget, akkor mindenképpen jelentkezzen ebbe a műsorba, mert ez nagyon sokat tud adni. Nekem igazából megváltoztatta az életemet" – magyarázta a fiatal győztes Nagy Rékának, majd hozzátette, hogy nagyon büszke magára, amiért 17 évesen így sikerült helytállnia a versenyben.

"Úgy próbáltam helytállni a műsorban, hogy énektanárnál nem jártam és magamat képeztem otthon. Erre vagyok igazából a legbüszkébb. Tisztában vagyok azzal, hogy ebben a műsorban nem én voltam a legképzettebb énekes, és ezzel most is tisztában vagyok, viszont úgy érzem, hogy 17 évesen én a többiekhez képest ugyanannyi energiát fektettem be, és soha nem másokhoz próbáltam magam hasonlítani, hanem a tegnapi önmagamhoz és ez vitt igazából előre" – mondta Dani, aki azt is elárulta, hogy hogy látja magát egy év múlva.

"Elértem azt, amit egy év alatt el tudnék érni a kemény munkával. A műsor után nem hagyom abba a munkát, írom továbbra is dalokat. Ez az egész egy nagy motiváció. (...) Lehet, hogy már egy albummal bővebb lesz a repertoárom egy év múlva."