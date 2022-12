Az influenszer nemrég esett át a műtéten, amit folyamatosan dokumentált az Instagram-oldalán:

"Nem gondoltam volna, hogy egy ekkora beavatkozás után lehet nulla fájdalom. Pedig így van! A torokfájásom a harmadik napon kezdett enyhülni, enni és inni is alig tudtam. Kaptam gyógyszert. Azóta minden a régi és nem fáj már. Aludni tudok, jókat alszom. Építettem magamnak egy 'trónt' szoptatós párnából, nyakpárnából és díszpárnákból. Ezt lehet, megtartom, mert a nyakfájásom is elmúlt. (...) A szememről a 'lila tus, árnyékok' eltűntek. Habár tetszett, mert olyan volt, mint egy szép smink. Cserébe lett szép sárga karikám és az arcomnál sárgás foltok. Nagyon be van vizesedve a fejem, ezt a nyakamnál és az államnál látom és érzem. A mimikám még lassú és merev, a ragasztó, a víz és a sín miatt" – mesélte követőinek Horváth Gréta.