Múlt héten másodfokon is bűnösnek találták Galambos Lajost, ráadásul a büntetését is súlyosbítottá k, 2 év 10 hónapról 3 év 6 hónapra. Ám Lajcsi nem adja fel.

Lajcsi tudja, hogy sokan, sokmindent beszélnek a háta mögött, ahogy azzal is tisztában van, hogy az elmúlt 7 év kálváriája a bartokat is eldósodorta mellőle, egy emberen kívül senki nem érdeklődik a hogyléte felől.

A karácsony közeledtével a Blikknek arról beszélt, hogyan tölti majd az ünnepeket:

"A karácsony, akár akarjuk, akár nem, eljön. Mindig nyugodtan és békével a lelkemben szoktam készülődni erre az ünnepre, és nem lesz ez másképp idén sem. Volt már rosszabb karácsonyom is, mint a mostani és minden bizonnyal lesz még jobb is" - mondta el, és azt is hozzátette, hogy szenteste, mint mindig, gyónni fog.

"Huszonnegyedikén elmegyünk templomba, ahogy mindig is szoktunk, az állandó program ilyenkor. Természetesen fogok gyónni is, de nincs több bűnöm, mint amiket általában meg szoktam gyónni. Elárulom, hogy a Mátyás templomba szoktam járni misére is, mert sokkal kevesebben ismernek fel, szinte csak turisták vannak ott. Ott sokkal diszkrétebb, meghittebb a gyónás is. Mert bevallom: mindig van mit meggyónnom..." - magyarázta a zenész, aki a kéretlen tanácsok ellenére sem szándékozik elhagyni az országot, hisz saját ártatlanságában, amit be is akar bizonyítani.

"Az elmúlt időszakban mindenhol a bűnösségemet lebegtették, éppen ezért ezt a megbecsülést vissza akarom és vissza is fogom szerezni! Bebizonyítom, hogy nem voltam érdemtelen mindarra, amit a közönségemtől kaptam" - ígéri Galambos Lajos.