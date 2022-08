Galambos Lajosra hosszú házasság majd válás után újra rátalált a szerelem, ez a kapcsolat azonban gyorsan véget ért. Most kiderült, mi vezetett a szakításhoz.

Galambos Lajos és egykori felesége, Boglárka hosszú évtizedek után döntöttek a válás mellett, Lajcsira pedig gyorsan rátalált az új szerelem. Ez a kapcsolat azonban nem tartott sokáig, ugyanis nemrég kiderült, hogy a zenész újra egyedülálló. Sok ok vezetett a szakításhoz, felmerült az is, hogy esetleg féltékenység is szerepet játszott a döntésben, ezt azonban Lajcsi tagadta.

"A féltékenység, a gyerekekre való féltékenység, ez így nem igaz. Nem ez az igazság" - mondta a Reggeliben Lajcsi. "Nem akarok a magánéletemmel kapcsolatban nyilatkozni" - tette hozzá. "Lehet, hogy egy ilyen típusú embernek érdekes a magánélete, de azt gondolom, hogy kiszerepeltem magam ezzel kapcsolatban" - tette hozzá és ennél többet nem is mondott a szakításról. Elmondta, kicsit befelé fordult az elmúlt 1-2 hétben. "Megviseltek engem is az ezzel kapcsolatos események" - mondta.