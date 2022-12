G.w.M sosem tagadta, mennyire imádja a márkás holmikat és az aranyékszereket. A Blikk elkísérte őt a VIII. kerület egyik legelegánsabb ékszerházába, ahol igen gyakori vendég. A rapper nem csak saját magát kényezteti értékes ékszerekkel, de a szeretteit is gyakran meglepi.

"Nagyon kemény szezon van mögöttünk. Egy húzós turnén vagyunk túl, több mint kétszázötven fellépéssel. A fiúk is nagyon odatették magukat egész évben, ezért úgy gondoltam, megérdemlik, hogy mindnyájukat meglepjem valami szép ékszerrel. Elhoztam hát őket ide, a kedvenc üzletembe, és szabad kezet adtam. Bármi választhatnak, ami megtetszik nekik, én állok mindent. Megérdemlik, mert tényleg erőn felül teljesítettek mind a hárman, én ezzel szeretném nekik mindezt megköszönni és boldog karácsonyt szerezni számukra – mesélte G.w.M, aki karácsony alkalmából két háttértáncosának és unokaöccsének vásárolt aranyat.

"Mi, romák, imádjuk a szép, csillogó, feltűnő dolgokat, de – az amerikai rapsztárokból inspirálódva – a hip-hop szférához is kötelező kellék a nagy arany fux. Nagyjából tíz évvel ezelőtt, amikor beindult a karrierem, és amikor már egyre nagyobb sikereket értem el, tellett arra, hogy magamnak is tudjak venni, valamint a családomnak is. Mára lett egy egész gyűjtemény tele értékes darabokkal. Nem tudom pontosan, mennyi van, mert nem otthon tartom, hanem egy titkos helyen, ahol megfelelő felszereléssel és biztonsági rendszerrel őrzik

-mesélte a lapnak Kulcsár Edina szerelme, aki ezúttal száznegyven grammnyi aranyat vásárolt.