Nagy Melanie az Instagram-oldalán válaszolt arra, mi a helyzet most a szerelmi életével, és igen sejtelmesen nyilatkozott.

G.w.M és gyermekei anyja, Melanie között a válásuk miatt finoman szólva elmérgesedett a viszony. Mára csillapodtak a kedélyek, és nagy valószínűséggel a gyermekeik boldogsága érdekében elásták a csatabárdot.

Melanie most az Instagram-oldalán válaszolt követői kérdéseire, beleértve a magánéletéről szólókat is. Az egyikük azt kérdezte, mi a helyzet most a szerelmi életével, a kérdésre pedig Melanie igen titokzatosan felelt - szúrta ki a Ripost.

"Attól, mert az ember nem mutatja, vagy nem beszél róla, nem jelenti azt, hogy nem ismerkedik"

- válaszolta Melanie.

