"Még nem mutatom be új kedvesem a gyerekeimnek. Szeretnék eljutni a kapcsolatnak olyan fázisába, amikor már biztosak az érzelmeink. Nagy útkeresés volt ez az év, talán én is egy kicsit óvatosabb lettem" - mesélte Csuti a Borsnak, és azt is elárulta, mit vár az élettől.

"Már nem vágyom extrém dolgokra, hiszen ugrottam már ki repülőből, bungee-jumpingoltam is, ugyan úsznék még cápákkal szívesen, de már nem olyan fontosak ezek a dolgok.

Én csak annyit szeretnék, hogy ne veszítsek el több számomra fontos embert, és annyi minőségi időt tölthessek a gyermekeimmel, amennyit csak lehet!" - nyilatkozta.