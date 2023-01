A brit Lennox Rodgers fegyveres rablás miatt ült 21 évet, szabadulását követően pedig biztonsági szakértőként kezdett tevékenykedni – nem hiába mondják, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr.

Az extolvaj nemrég a The Sun olvasóival is megosztott pár jótanácsot otthonuk megóvásra érdekében. Először is arra figyelmeztette a népet, hogy ne nagyon hencegjenek a közösségi médiában az újonnan kapott ajándékaikkal, mert így a betörők is kellő mennyiségű információhoz jutnak az adott értéktárgy hollétével kapcsolatban.

Előrebocsátotta továbbá, hogy milyen fontos a jó biztonsági rendszer kialakítása: szereljünk fel okoscsengőt, amelynek kamerájával távolról is észlelhetjük, ha baj történik és tudjuk értesíteni a rendőröket, szomszédokat!

Legyen zajos a kerítésünk, ajtónk: egy sípoló vagy erőteljes hang még a betörőket is meglepheti.

Tartsunk kutyát, vagy ha erre nincs lehetőségünk, tegyünk úgy, mintha lenne otthon házörzőnk: rakjunk ki harapós ebre figyelmeztető feliratot a kerítésre, helyezzünk etetőtálat kintről is jól látható helyre!

Ne csak a kutya jelenlétével verjük át a betörni vágyókat, hanem a sajátunkéval is: Lennox azt tanácsolja, hogy ha épp nem vagyunk otthon, hagyjunk égve – kintről is látható – lámpát, vagy maradjon bekapcsolva a tévékészülékünk, hogy úgy tűnjék, otthon tartózkodunk. (Ennél valamivel energiatakarékosabb módszer a tévészimuláló LED-es lámpa.)

Legyünk körültekintőbbek rossz idő esetén: a betörők kedvenc időjárási körülményei az eső és a szél, amikor a lakók azt hihetik a zajokra, hogy azok csak a vihar hangjai.

Lehetőleg ne tartsunk otthon sok készpénzt és értéktárgyat, de ha mégis, akkor ne a matrac alatt, hanem próbáljunk ennél azért kissé kreatívabbak lenni: tároljuk régi befőttesüvegekben, konzervdobozokban, vagy hasonlóan meglepő helyeken. Jobb hely a nagyobb összegek rejtegetésére a padlás is: a betörők nem szeretik az emeleti helyiségeket, ahol esetleg „fogságba eshetnek", ha munkájuk közben hazaérkeznek a lakók – írja a 24.hu.