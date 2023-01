Varga Viktor eredetileg kényszerből költözött jurtába, de azóta megszerette otthonát. Most megmutatta követőinek.

Félbeszakadt Varga Viktor házának felújítása, ezért húzott fel egy jurtát a kertben. Eredetileg kényszerből költözött a sátorba, de mostanra megszerette.Ugyan fűtése nincs, imádja a hely hangulatát. "Nincs is kedvem ilyen sarkos házban lakni, meg látni ezeket a sarkokat, meg éleket" - mondta el korábban az otthonáról, amit most meg is mutatott követőinek.