Súlyos, nőgyógyászati betegséggel műtötték Palvin Barbarát - A modell a kórházból posztolt

endometriózis műtét Palvin Barbara
Évek óta komoly fájdalmakkal küzdött a világhírű magyar szupermodell. Palvin Barbara végül az operáció mellett döntött.

Palvin Barbara a kórházi fotója mellett elmondta, régóta komoly, ciklusfüggő fájdalmai voltak, ezért volt szükség az operációra. Követőinek azt javasolja, ha erős hasi görcsökkel, vérzészavarral küzdenek, ne halogassák azt, hogy orvoshoz menjenek. A korai diagnózis és ha szükséges, az időben történő beavatkozás ugyanis csökkenti a szövődmények kialakulásának lehetőségét. 

Palvin Barbara nem tudta, mi okozza a tüneteit
Palvin Barbara nem tudta, mi okozza a tüneteit
Forrás: GC Images

Palvin Barbara nem tudta, mi okozza a panaszait

Palvin Barbara elárulta, hogy évekig nem tudta, mi a baj. „Azt hittem, ez nálam így működik. Nemrég azonban azt tanácsolták, keressek fel egy endometriózis specialistát, hátha a tüneteimet ez okozza. Évente járok nőgyógyászati ellenőrzésre, és azt gondoltam, ha endometriózisom lenne, már tudnék róla – de kiderült, hogy általános vizsgálatokkal ez nem diagnosztizálható. Így elmentem, és három hónappal később megműtöttek. Azóta végre átéltem egy könnyebb menstruációt, és most már tudom, mi a különbség” − idézi a Bors

Az endometriózis a közhiedelemmel szemben nem csak a fiatalok betegsége, bármely életkorban jelentkezhet a termékeny nőknél. Sokan még csak nem is sejtik, hogy ez a betegség okozhatja a menstruációs görcsöket. A fájdalmakat a menzesz velejárójának tekintik, így nem fordulnak orvoshoz. Az endometriózis leggyakoribb tünete a menstruációt megelőző, illetve az alatt jelentkező fájdalom, de előfordulhat a szexuális élet közben is hüvelyi vagy hasi fájdalom. Tényeket és tévhiteket az endometriózisról ebben a cikkünkben olvashatsz. 

A modell már jól van

„Ezért is töltöttem az elmúlt 3 hónapot pihenéssel és teljes gyógyulással. Izgatottan várom ezt az új fejezetet az életemben, és készen állok visszatérni a munkába” tette hozzá posztjában Barbara, aki azt is elárulta, hogy sokkal jobban érzi magát. 

