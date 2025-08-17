Emily Párizsban – Gyomorrontás makaronnal, gyomorkeserűvel leöblítve, ami mégis függőséget okoz

Darren Star, a Beverly Hills, a Melrose Place és a Szex és New York agya egy rózsaszín, sztereotípiákkal hintett képeslapot dob elénk, amiben Párizs pont annyira valóságos, mint egy szürrealista parfümreklám. Pasiként is azt kell mondanom, hogy az Emily Párizsban egy halál cuki és meglepően élvezhető sorozat, annak ellenére, hogy a főhőst néha legszívesebben megfojtanám egy kanál vízben. Nem szeretem általában az ilyen típusú sorozatokat, de azt kell mondanom, tisztességes iparosmunka lett, ami boldog pillanatokat (és függőséget) okoz. Minden hibája és folytogatóan édes szirupossága ellenére még nekem is megéri megnézni, főleg egy karakter miatt, akit azonban nem Emilynek hívnak.

Férfiszemmel is élvezhető az Emily Párizsban

Emily Párizsban: egy szürke amerikai kispolgár kalandjai Európában

Emily (Lily Collins, igen, Phil lánya) egy amerikai marketinges, aki a chicagói főnöke váratlan teherbeesése miatt Párizsban találja magát egy luxusmárkákkal foglalkozó ügynökségnél. Nem kezdődik jól a párizsi kalandja: Emilyt a kollégái utálják, a Chicagóban hagyott pasija pedig kidobja, amit ő egy vállrándítással tudomásul vesz, majd úgy elmerül az expatlétben, mintha most szabadult volna ki egy zárdából, ahol évekig éheztették. Próbál érvényesülni az új helyzetében, amiben némileg hátráltatja, hogy nem tud franciául és nincs tapasztalata a luxusiparban. Ő ettől még teljes lelki nyugalommal oktatja ki a franciákat arról, hogyan kell élni, posztolni, öltözködni és dolgozni. Az ötleteinek köszönhetően azért idővel a munkahelyén kivívja a kollégái tiszteletét, habár ahogy megyünk előre a sorozatban, elég rendesen megdolgozik az ellenszenvükért.

Nem túl bonyolult lélek

Az Emily Párizsban főszereplőjét legfőképpen a másoknak való megfelelés, az elismerés iránti vágy és az Instagram-követői hajtják előre. Amilyen színesen öltözik, legalább annyira monokróm belül. Amiért ez a karakter mégis olykor szimpatikus az az, hogy ő ezt pontosan tudja magáról és nem akarják a készítők sem máshogy beállítani. Annyira naiv és túltoltan egyszerű, hogy az már szinte fáj, mégis lehet, hogy el tudnám képzelni barátnőmként – ha nem lenne ennyire könnyűvérű. Folyamatosan félreérti, mi történik körülötte, egyfolytában szerelmi háromszögek és négyszögek hálójában találja magát, de valahogy mégis minden jól sül el. Mert Párizsban ilyen az élet. Legalábbis ebben a sorozatban.