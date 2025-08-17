Amikor kiderült, hogy Selena Gomez nem volt ott Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eskümegújító ünnepségén, a fél világ találgatta, mi történt a nagy barátsággal. A legújabb információk szerint az egykor throuple-nek emlegetett nagy hármas rég a múlté.

Hatalmas kamu Selena Gomez, Brooklyn Beckham és Nicola Peltz nagy barátsága

Nicola Peltz és Selena Gomez barátságának annyi

Az elmúlt hetekben egyre több találgatás látott napvilágot arról, hogy Nicola Peltz és Brooklyn Beckham eltávolodtak közeli barátjuktól, Selena Gomeztől. A szóbeszédet az indította el, hogy Selena hiányzott a Beckham–Peltz házaspár augusztus eleji fogadalommegújító ceremóniájáról, ám ez nem előzmények nélkül történt. „Selena tavaly észrevette Nicola vele és vőlegényével, Benny Blancóval furán viselkedik, és igazából csak saját maga érdekli. Több feszült pillanat is adódott közös vacsorák és ebédek során. Nicola megpróbált olyan helyre ülni, ahol a fotósok a legjobb szögből fotózhatták, és csak akkor volt kedves Selenához, ha tudta, hogy figyelik őket” – nyilatkozta egy bennfentes. Az utolsó csepp a pohárban azonban az volt, amikor Nicola nem köszöntötte fel nyilvánosan Selenát annak július 22-i, 33. születésnapján, amit a rajongók rögtön a kapcsolatuk megromlásának jeleként értelmeztek.

Valaha nagyon is jóban voltak

A három híresség 2023 szilveszterét együtt töltötte Mexikóban, ahol egy jachton pihentek Cabo San Lucas partjainál. Selena Gomez az Instagramon osztott meg közös fotókat, köztük egyet, amelyen hárman összebújva láthatók. A barátságot erősítette az is, hogy Brooklyn és Nicola egy időben Selena encinói otthonába költöztek. Egy bennfentes akkor így nyilatkozott: „Brooklyn és Nicola néhány héttel karácsony előtt költöztek be Selena encinói birtokára, és azt játszották, hogy ők egy boldog család. Még azon is viccelődtek, hogy Selena neve bekerül a házassági anyakönyvi kivonatba.” A forrás szerint a pár akkoriban új házat keresett, és átmenetileg Nicola szűkös Los Angeles-i lakásában éltek. „Amikor Selena azt javasolta, hogy költözzenek be a hatalmas hátsó udvarral rendelkező, tágas otthonába, imádták az ötletet, és egyetértettek abban, hogy mivel még olyan fiatalok, egy barátjukkal élni tökéletes módja lenne annak, hogy mindkét világból a legjobbat kapják” – vélekedtek.