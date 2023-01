Az e-kereskedelmi óriás illetékesei az indoklásban azt is megjegyezték, hogy „az elmúlt években túl gyorsan vettek fel munkatársakat", így kénytelenek voltak karcsúsítani a cégen a bizonytalan gazdasági helyzet miatt.

A vezérigazgató, Andy Jassy a dolgozóknak küldött üzenetben azt írta:

A novemberben végrehajtott és a ma közölt leépítésekkel együtt valamivel több mint 18 ezer munkakör megszüntetését tervezzük.

Az elbocsátások a hírek szerint főleg az online kereskedelmi és a HR-részleget érintik. Az Amazon a nagyjából 300 ezer irodai dolgozójának 6 százalékától válik meg, de a cég a raktári munkásokkal együtt világszerte még így is több mint 1,5 millió alkalmazottat foglalkoztat. A vállalat egyébként végkielégítést, átmeneti egészségbiztosítási juttatásokat és álláskeresési támogatást is kínál a most elbocsátottaknak – írja a Blikk.