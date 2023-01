Fanni a Mokkában mesélt új otthonáról: a műsorba édesanyja is elkísérte őt.

Mindig vágytam egy családi házra. Kiskoromban is ilyen házban éltem, Pest mellett akartam lakni. Fontos volt számomra, hogy nyugalmas közegben, tiszta levegőben élhessek. Teljesen más, össze sem lehet hasonlítani ezt a régi életemmel. Évekkel ezelőtt folyamatosan pörögtem, most sokkal nyugalmasabban élem a mindennapjaimat. Vissza is fogtam egy kicsit magam. Szeretnék most csak magammal foglalkozni, 2023-ban új életet akarok kezdeni" – idézte a Blikk a modellt.

Fanni azt is elárulta, mit szeret a legjobban az új házában, melynek belső terét a visszafogott elegancia jegyében álmodta meg egy profi lakberendező.