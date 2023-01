Harry herceg önéletrajzi könyvéből többek között az is kiderült, hogy bármennyire is szerette volna, nem lehet édesanyja, Diana mellett a végső nyughelye.

Annak ellenére, hogy hivatalosan még nem jelent meg Harry herceg könyve, már most jó néhány részlet napvilágot látott a memoárból. Többek között arra is utalt, mi okozta valójában édesanyja halálát, és Vilmosról is elárult néhány mocskos titkot.

A memoárban arról is ír, hogy nagyon szerette volna, ha a halála esetén édesanyja, Diana hercegné mellett helyezik örök nyugalomra, ez azonban nem lehetséges.

Az erre vonatkozó kérése azelőtt fogalmazódott meg benne, hogy Afganisztánba vezényelték, hiszen nem tudhatta, visszatér-e valaha a háborús zónából. Diana hercegnét a család Althorp nevű birtokán helyezték örök nyugalomra, amely egy olyan privát sziget, ami csak hajóval közelíthető meg. Harry nagy álma volt, hogy ő is ide kerüljön, azonban ez nem lehetséges, így végül Frogmore mellett helyezik majd örök nyugalomra. Életrajzi könyvében ezt a helyet nagyon békésnek írja le.

Arról, hogy eredeti kérését miért tagadták meg tőle, nem ír, a Hello szerint azonban a döntés hátterében az állhat, hogy Althorp nem hivatalos uralkodói rezidencia, így nem lenne illendő, ha a királyi család vér szerinti tagját ott temessék el -írja a Bors.