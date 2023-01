Úgy tudni, a fellépés minimális profitot hozott, Mohamed Fatima és Beat részesedése minimális volt, L.L. Junior pedig a gázsi rá eső részét jótékony célra ajánlotta fel.

"Nekem ugyanolyan szerződésem volt, mint a többieknek, ugyanolyan részesedést kaptunk a profitból. Az lehet, hogy egy hiba a szervezés részéről, hogy a számok nem lettek folyamatosan mondva, hogy ne hidegzuhanyként érje őket. Meg lehet érteni, hogy azt látjuk, hogy tele van az Aréna, mégis csak minimális profit van, ez sokkoló tud lenni egy kétórás szuperkoncert után. Az előadóművészetnek ezen része abszolút érthető" - nyilatkozta korábban Junior Balázsék műsorában.

A rapperrel ellentétben Fatimát és Beatet nagyon megviselték a történtek.

"Nem tagadom, ez a koncert volt a szakmai életem csúcsa, anyagilag viszont a legmélyebbre kerültem, mert mindent erre tettem fel. Az viszont ennél is fontosabb számomra, hogy egyszer újra le tudjunk ülni hárman egy asztalhoz, megbeszélni a történteket, majd barátként felállni onnan. Olyan nagy köztünk a zenei vonzerő, mint egy erős mágnes. Azt gondolom, ez a kölcsönhatás annyira szoros, hogy leszünk mi még hárman ismét egy színpadon" - nyilatkozta Beat a Blikknek, aki a jövőben egyedül folytatja tovább a zenélést, de reméli, hogy a jövőben sikerül tisztázni ezt a helyzetet.

"Én nagyon szeretnék leülni Fatimával és Juniorral megbeszélni a dolgokat. A történtek óta ugyanis mindenkivel beszélünk, csak egymással nem, pedig nincs köztünk személyes konfliktus. Nem egymást tartjuk felelősnek a történtek miatt, hanem a szervezőt. Neki kellett volna a kialakult helyzetet összefognia és kezelnie, valamint jelezni felénk időben, hogy nem úgy fogynak a jegyek" - magyarázta Beat, aki végig abban a hitben volt, hogy a koncert nyereséges lesz.

"Az az applikáció, amin látszódott a valódi jegyeladás, János és Junior számára volt elérhető, Fatimát és engem ebbe nem avattak be. Arra viszont kértem őket, hogy 2-3 hetente tájékoztassanak arról, hogy állunk. Ez nem történt meg, ezért még 2-3 nappal a koncert előtt is érdeklődtem, s akkor is azt a választ kaptam, hogy minden rendben, az én, valamint Fatima előre felvett előlege után is jól állunk. Reményekkel kecsegtettek" - tette hozzá.