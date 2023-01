Mila Kunis és Ashton Kutcher is szerepelt az Azok a 70-es évek show-ban, és a forgatás során nem is történt köztük semmit. A színésznő egy interjúban arról beszélt, hogy akkoriban még nem tartotta különösebben vonzónak későbbi férjét. Az évek teltek és nemcsak a magánéletük, hanem a pályájuk is másként alakult, az élet azonban egy ponton mégis újra összehozta őket.

Kutcher éppen elvált első feleségétől, Demi Moore-tól, amikor Kunisszal összeakadtak és megállapodtak abban, hogy alkalmi szexpartnerek lesznek, és mindketten egyetértettek abban, hogy semmi többet nem akarnak. Ezt a "fogadalmat" végül egyikük sem tartotta be és két évvel Kutcher válása után, 2015-ben összekötötték az életüket.

Kunisnak és Kutchernek egy lánya és egy fia született, és lassan nyolc éve élnek boldog házasságban.