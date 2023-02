Valószínűleg mindenki ismeri azt az igazságot, hogy a beach body télen készül. Nos, most, hogy leáldozott az ünnepi ereszd- el- a -hajamat mulatságok és lakomák ideje, lassan érdemes formába lendülni ismét. Igen ám, de hogyan? Most azt nézzük meg, hogy a testalkatunktól függően mit érdemes sportolnunk, hogy látványos eredményeket érjünk el.

Szóval kezdjük is a testalkattal. Most ne az alma, körte és társaira gondoljunk, hanem egy sokkal egyszerűbb felosztásra, amely összesen háromféle testtípust különböztet meg: az ektomorfot, a mezomorfot és az endomorfot. Azt azért érdemes tudni, hogy teljesen tiszta típus alig létezik, de azt könnyen el lehet dönteni, hogy valaki túlnyomórészt milyen alkat.

Lássuk is a három típus jellemzőit, illetve azt, melyik edzésformával tudjuk a legtöbbet kihozni a testünkből.

Ektomorf testalkat

Az ektomorf férfiak és nők vékonyak, nyúlánkak, végtagjaik hosszúak, csípőjük és válluk keskeny, nőknél ez a tipikus „modell alkat", kis mellekkel és törékeny csontozattal. Az ektomorf alkatú embereknek gyors az anyagcseréjük, nehezen híznak, s bár ez nagyon jól hangzik első olvasásra, ha valaki ektomorf alkattal kicsit hízna vagy izmosodna, bizony nem lesz könnyű dolga. Ez főleg az erősebbik nemnél okozhat „problémát", hiszen a vékony férfiak általában szeretnének izmosabbak lenni – de a vékony nők is sok esetben kerekebb popsira vagy íveltebb vádlira vágynak –, ehhez azonban nagyon keményen kell dolgozniuk, mert ahogyan zsírt, úgy izmot is nehezen szed magára ez az alkat.

Edzés ektomorf testtípussal

Az ektomorf testalkatú embereknél fontos, hogy minél több erősítő, súlyzós edzést végezzenek, hiszen ezzel tudnak csak hatékonyan izmot építeni, s ezzel formásabbá, robusztusabbá tenni az alapvetően vékonyka testüket. Érdemes fokozatosan egyre nehezebb súlyokkal, de kis ismétlésszámban végezni a gyakorlatokat, és főleg a nagy izomcsoportokra koncentrálni.

Edzés terén mindenképpen a súlyzós gyakorlatokat kell előnyben részesíteniük, emellett pedig olyan sportokkal színesíteni a testmozgást, mint a kosárlabda vagy a futás.

Mezomorf testalkat

A mezomorf típus voltaképpen sportos, arányos, férfiaknál amolyan atléta, nőknél pedig homokóra jellegű. Mondhatjuk, hogy ez a leginkább vágyott testalkat, hiszen az ilyen embereknek széles a válluk, keskeny a derekuk és a csípőjük, lapos és izmos a hasuk, derekukhoz képest széles a mellkasuk, domború a vádlijuk, ráadásul a testzsírszázalékuk is alacsony, és könnyen izmosodnak. Ha valamivel elégedetlenek magukon, akkor azon kevés erőfeszítéssel tudnak változtatni, hiszen ha kell, akkor a sport segítségével gyorsan fogynak és gyorsan erősödnek is.

Edzés mezomorf testtípussal

A mezomorf alkattal rendelkezőknek egyaránt be kell építeniük az edzéstervbe a kardioprogramokat és a súlyzós edzéseket, attól függően, mi a céljuk, hiszen amellett, hogy ez egy nagyon szerencsés típus, azért hajlamos lehet a hízásra is. Plusz izomtömeg növeléshez pedig jöhetnek a közepes és nagy súlyok, na meg persze a fehérjedús étrend. Sportok közül nekik való az atlétika, az úszás vagy a különféle harcművészetek.

Endomorf testalkat

Az endomorf testalkatú emberek zömökebbek és általában alacsonyabbak is, mint az ektomorfok, illetve a mezomorfok. Végtagjaik rövidek, csontozatuk erős, csípőjük széles, anyagcseréjük lassúbb, izomzatuk kevésbé definiált, viszont több zsírt raktároznak, így az esetek nagy részében elengedhetetlen számukra a mozgás, valamint a helyes táplálkozás, hogy kihozzák az alakjukból a legtöbbet.

Edzés endomorf testtípussal

Az endomorf testalkatú nőknek és férfiaknak elsősorban arra kell ügyelniük, hogy minél több kalóriát égessenek el az edzés során, ehhez pedig sok, intenzív kardiogyakorlatra lesz szükségük. Fontos, hogy alacsonyabb intenzitású, de hosszan tartó mozgást válasszanak hetente legalább 4-5 alkalommal. Jó hatással lehet rájuk a futás vagy a biciklizés, amellyel remekül egyensúlyba hozható az izomszövet-zsírszövet aránya. Sportok közül jó választás a boksz vagy a birkózás.