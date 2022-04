Egy titkosügynök fiaként született, furcsa helyen neveztek el róla iskolát, hivatalosan is szuperokos, és mindkét kezét egyformán jól használja. 75 éves lett a hollywoodi legenda, James Woods, a következő érdekességeket pedig talán te sem tudtad róla.

Egy titkosügynök fia.

1947. április 18-án született a Utah állambeli Vernal városában. Az édesanyja óvónőként dolgozott, az édesapja pedig az amerikai hadsereg katonai hírszerzőjeként tevékenykedett, és Woods nem is igazán ismerhette, mert még kiskorában elhunyt.

Szuperokosnak számít.

Az intelligenciahányadosa a zsenikével vetekszik, tagja a MENSA társaságnak, és annyira kiemelkedő tanulónak számított, hogy a világ egyik legjobb egyeteme, az MIT ösztöndíjat kínált számára. Járt is oda néhány évet, de a diploma előtt otthagyta, és inkább a színészetet választotta.

Ritkán nyer a gálákon.

Nyolc alkalommal jelölték Golden Globe-ra, szintén nyolcszor Emmy-re és kétszer Oscar-díjra (a Salvador és a Kísért a múlt című filmekért), de csak egy-egy Golden Globe- és Emmy-szobor volt az, amit végül hazavihetett.

Tarantino miatt rúgta ki az ügynökét.

Amikor utólag megtudta, hogy ügynöke nem szólt neki egy kezdő rendező, bizonyos Quentin Tarantino megkereséséről annak első filmje, a Kutyaszorítóban kapcsán, rögtön kirúgta. A filmben Tarantino tervei szerint ráadásul a főszerepet, Mr. Narancsot játszotta volna, akit így végül Tim Roth formált meg.

Se nem jobb-, se nem balkezes.

Hanem mindkettő egyszerre. Írni főleg a jobb kezével szokott, minden egyebet pedig inkább a bal kezével csinál. De az Öngyilkos szüzekben a filmvásznon is látható, ahogyan mindkét kezével képes írni is.

Nem neki való a házasélet.

Kétszer nősült, de mindkét alkalommal rövid úton véget ért a házassága. 1980 és 1983 között a jelmeztervező Kathry Morrison volt a felesége, 1989-ben pedig az üzlettulajdonos Sarah Owent vette el, de mindössze négy hónappal később már fel is bomlott a frigy.

A Family Guyban saját kultusza van.

A Family Guy című felnőtt animációs vígjátéksorozatban a helyszínül szolgáló kisváros középiskoláját James Woods Gimnáziumnak hívják, és maga James Woods is többször felbukkant már az epizódokban rajzolt alakban. Ilyenkor a hangját pedig az igazi James Woods szolgáltatja.

Imád játszani.

Erre pedig többféle alkalmat is megragad. Ha sport, akkor a golfot játssza, ha otthon ül, akkor pedig a videójátékok rajongója. De a kártyázás is nagyon megy neki, profi pókerversenyeken is szokott indulni.

Alvilági a kedvenc szerepe.

A hosszú és gazdag karrierjének rengeteg szerepe közül a kedvence Hádész, az alvilág antik istene, akinek a Herkules rajzfilmben adta először a hangját, azóta pedig számos egyéb Disney-produkcióban és videójátékban tért vissza a figurához. Saját állítása szerint erre a szerepre bármeddig kész lesz, ameddig él.

Egy ideje nyugdíjba vonult.

Talán Hádészra lenne szükség, hogy visszacsábítsák őt a színészkedéshez, mert egy ideje már nem találkozhattak vele a nézők. 2013-2014-ben játszotta az utolsó komolyabb szerepeit (Ray Donovan sorozat, Jamesy Boy, Az elnök végveszélyben), utána maximum kameóbeugrásokat, vagy szinkronokat vállalt, de 2019 óta már ezeket sem.

Még több sztárportré a Life.hu-n: