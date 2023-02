A reggeli műsorban Iszak Eszter arra volt kíváncsi, hogy L.L. Junior jelenlegi kedvesével, Dárdai Blankával utazik-e a Karib-térségbe. Ez annyira nem tetszett a rappernek, hogy egy TNT-dalt kezdett el dúdolni, feltehetően azért, mert a TNT frontembere, Dobrády Ákos volt Eszter korábbi vőlegénye.

"Ha tudnék válaszolni, dalban mondanám el. Egyébként beszélhetünk egymás magánéletéről? Nem? Csak az enyémről? Tudom, műsorvezető vagy" – fakadt ki Junior.

A zenész végül elárulta, hogy egyelőre egyedül hagyja el az országot, mert egy kis nyugalomra vágyik, Kingával pedig minél előbb szeretne megegyezni minden, kettejüket érintő kérdésben.

"Fontos Kingával a megegyezés a gyerek miatt is, ez most a legeslegfontosabb. Most már csak egy aláírásra várunk" – tette hozzá.