A szétválás ellenére Boglárkának és férjének sikerült baráti viszonyban maradnia egymással.

"Sokan akartak egyébként visszatartani, sőt. Sok közös barátunk is azt javasolta, hogy ne lépjek ki és ne váljak el. De én azt gondolom, hogy minden nőben és talán minden emberben megszületik egyszer az a pont, amikor úgy érzi, hogy abban a kapcsolatban már nem tud tovább fejlődni. Ez egy olyan fejlődési folyamat, hogyha egymást nem tudjuk követni, akkor muszáj továbblépni. Nem maradhatunk benne egy olyan kapcsolatban, ami minket tovább már nem tud építeni"

– mondta az üzletasszony a Fókusznak.

Bogi elárulta, hogy félt attól, hogy ismerkednie kell, de mostanra már készen áll egy új kapcsolatra és arra is, hogy édesanya legyen.

"Most már készen állnék arra is, ha az új párom gyereket szeretne. Akkor lehet, hogy be is vállalnám mellette. Ez egy ilyen érdekes beérés számomra, hogy talán eljött az idő, hogy kicsit elgondolkodjak ezen."