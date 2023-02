A ma már 24 éves énekesnő 9 éve éli a mindennapjait a köztudatban: mindössze 15 éves volt, amikor az X-faktor színpadán megcsillogtatta a tehetségét. A kezdeti időszak nem volt könnyű számára, erről vallott most őszintén.

"Bonyolult elmondani ezt az elmúlt kilenc évet, vagy lassan tízet, amióta a szakmában vagyok. Amikor kezdtem, nagyon nyers alapanyag voltam. Tizenöt évesen fogalmam sem volt a világról, az élet 'csúnya' oldaláról, a 'csúnya' emberekről, illetve erről a szakmáról. Egyáltalán nem gondolom, hogy burokból jöttem volna, illetve nagyon szigorú nevelést kaptam, de ez segített feldolgozni ezt a sok sz*rt" - mesélte a Borsnak az énekesnő.

Andi úgy érzi, hogy a karrierje kezdetén nem kapta meg azt a támogatást, amire szüksége lett volna.

"Határozottan nem találtam még az utamat a Faktor után, és ebben nem igazán segítettek az emberek. Ha nem egyedül vagyok, talán egy jó menedzserrel könnyebb lett volna, de nem volt ilyenre lehetőségem.Két-három évig nem is szólt rólam semmi azon kívül, hogy 'Tóth Andi elkezdett felnőni és kinőttek a mellei...' Szóval nem tudtak békében kinőni, szegények! Végül két-három év után kezdtem bele a szakmába, szintén rossz emberekkel. Ott megint csak nem adhattam önmagam, pedig én már tudtam, milyen irányba szeretnék menni, de nem tehettem meg. Konkrétan három éve vagyok úgy önmagam, hogy meg is tehetem, van rá lehetőségem és van egy biztos ember mellettem, tudom finanszírozni is, és most már biztos talajon áll a két lábam" - magyarázta a lapnak.