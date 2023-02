Sőt, olyannyira titokban mondta ki a boldogító igent, hogy jegygyűrűjét is elrejtette a kíváncsi szemek elől. Az énekesnő és kedvese, Taika Waititi 2022 nyarán keltek egybe, mindössze két hónapnyi jegyesség után.

Jimmy Fallon műsorában Rita amellett, hogy a „You Only Love Me" című kislemezéről beszélt, kénytelen volt beavatni a műsorvezetőt és a nézőket a magánéletébe. A dögös előadó elárulta, hogy esküvőjük tökéletes volt, minden úgy alakult, ahogy szerették volna, és büszkén mutatta meg káprázatosan gyönyörű, zöld smaragddal díszített gyűrűjét is.