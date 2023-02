Mint azt a legtöbben tudják, a női ciklus egy nagyon érzékeny rendszer, ami óraműpontossággal teszi a dolgát egészen addig, amíg ebben nem zavarják meg. Azt azonban már kevesebben tudják, melyek azok a külső tényezők, amelyek rossz hatással lehetnek rá – ezt fogjuk most megvizsgálni közelebbről.

A menstruációval kapcsolatban időről időre változik a társadalom és az orvostudomány álláspontja, függően attól, hogy milyen új információk látnak napvilágot. Gondoljunk csak bele, volt idő, amikor a menstruációt betegségnek tekintették, vagy minden nőt ágyhoz akartak szíjazni – távol a többi embertársától –, aki épp az érzékeny periódusnál tartott. Aztán jöttek azok az idők, amikor már nem üldözték a menstruáló nőket, de még mindig óvatosságra intették őket. Most pedig eljutottunk abba a korba, amikor a menstruáció ideje alatt még a sportot sem tiltják – de vajon milyen hatással van a sport az érzékeny női hormonrendszerre, a havi ciklusra?

Egészséges esetben

A szakemberek többsége egyetért abban, hogy a rendszeres sport, illetve az ezzel általában kéz a kézben járó egészséges életmód jót tesz a szervezet működésének. Ezért aki rendszeresen mozog, egészségesen étkezik, figyel a nyomelem- és a vitaminbevitelre, megfelelően alszik és nem stresszel sokat, valószínűleg könnyebben éli meg a menstruáció nehezebb napjait is, mint azok a nők, akik nem foglalkoznak az egészségükkel.

Ez persze nem kőbe vésett szabály, hiszen sajnos léteznek olyan betegségek, amelyek életmódtól függetlenül is hatással lehetnek a havi ciklusra, egyebek között ezért sem lehet örökérvényű kijelentéseket tenni ebben a témában. Ami azonban biztos, hogy a túlzott fizikai megterhelés nem tesz jót az érzékeny női hormonális szabályozórendszernek, és így a menstruációs ciklusnak vagy a hüvely váladéktermelésének sem.

Túlzásba vitt mozgás esetén

Már a túlzott és hosszan tartó fizikai megterhelés is okozhat menstruációs zavart, de gyakran – különösen bizonyos versenysportoknál – az extrém sportteljesítmény mellé még drasztikus diéta, netán koplalás is társulhat, ami hüvelyszárazságot okozhat, vagy nagy valószínűséggel kiválthatja akár a menstruáció tartós elmaradását is.

Ennek oka, hogy sokkal több energiát veszítünk, mint amennyit beviszünk, tehát a szervezetünk úgy értékeli, hogy egy folyamatos éhezéssel járó állapot áll fenn. Ilyenkor azok a védekező mechanizmusok lépnek életbe, amelyek előnyben részesítik a létfontosságú szervek működtetését, míg például a női nemi, illetve termékenységi szervek kisebb-nagyobb „leállásra" kényszerülnek, aminek a következménye cikluszavar, esetleg hüvelyszárazság lehet. Ez evolúciós okokra vezethető vissza, amely szerint éhező állat ne szaporodjon, hiszen az akár életveszélyes is lehet számára.

Mi áll a hátterében?

A folyamatot az agyalapi mirigy szabályozza. Ez az agyterület a hormonrendszerünk első számú rendezője, ide fut be minden információ a belső elválasztású (más néven hormontermelő) mirigyekből. Amikor a testünk éhező üzemmódba kapcsol, akkor a többi között csökkenni kezd a nemi hormonok mennyisége, ez pedig hüvelyszárazságot, vérzéskimaradást okoz.

Mikor beszélhetünk menstruációs zavarról?

Amennyiben a vérzés 21 napnál gyakrabban vagy 35 napnál ritkábban jelentkezik.

Ez persze esetenként teljesen normális, tehát ha időnként a szokásostól eltér a menstruációs ritmus, az még nem feltétlenül baj, de ha azt tapasztaljuk, hogy a cikluszavar 3 hónapon keresztül fennáll, már mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.

Mit kezdhetünk a hüvelyszárazsággal?

Fogyasszunk naponta legalább 6-8 pohár vizet, hiszen ezzel biztosíthatjuk a megfelelő folyadékmennyiséget a szervezetünk számára.

Ne csak az arcunkat és a testünket ápoljuk, hidratáljuk rendszeresen, de hüvelyszárazság esetén hüvelyi hidratáló, regeneráló krémet vagy kúpot is alkalmazzunk kúraszerűen.

Igyekezzünk elkerülni az általános tusfürdők és szappanok használatát, ehelyett kifejezetten az intim területekre való mosakodó készítményeket válasszunk.

Ne használjunk intim spray-ket.

Válasszunk olyan gyógyhatású készítményt, amely hormonmentes, de segíthet csökkenteni a hüvelyszárazságot.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.