Marsi Anikó kifejezetten jó viszonyt ápol férje exével, sőt, a TV2 műsorvezetőjének köszönhetően Gábor viszonya is rendeződött gyermekei édesanyjával.

Marsi Anikó azon kevesek közé tartozik, aki baráti viszonyt ápol férje volt párjával, Agócs Judittal. A híradós és szerelme, Gyarmati Gábor együtt mentek el megnézni a színésznő egyik győri előadását -írja a Blikk.

"Nálunk majdnem mindenki jóban, korrekt viszonyban van mindenkivel. (...) Ha a szülők intelligensen viselkednek, akkor a gyerekek örömmel alkalmazkodnak. (...) Olyannyira, hogy nemrégiben például az volt a közös programunk Gáborral, hogy lementünk Győrbe megnézni a kisfia édesanyját egy hétvégi előadáson"

– árulta el Anikó a lapnak. A gyönyörű tévés arról is beszélt, hogy minden egyes percet élvez, amit kedvesével tölthet, az esküvőt pedig nem ő, hanem Gábor szerette volna nagyon.

"Teljesen levett a lábamról azzal, hogy ő még nem volt házas, ráadásul azért nem, mert ő még soha senkit nem akart nőül venni"

"Végtelenül jó dolog, hogy a gyermekem apukájának ő lett a párja, mert amióta mellette van, azóta rendeződött köztünk is a viszony Gáborral.

Anikó is rendkívül család- és gyerekszerető ember. Tavaly azt kérte ajándékba a születésnapjára, hogy eltölthessen a kisfiammal egy fél napot, aminek köszönhetően én is találkoztam vele, s örömmel tettem eleget a kérésének. Azóta is nagyon jó a viszony közöttünk" – mesélte Agócs Judit, aki öthetes terhes volt, amikor úgy döntött, elköltözik gyermeke apjától.