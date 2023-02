A hamarosan induló The Voice zsűrijének kiléte egyelőre nem derült ki, azonban az egyik magyar énekes sokat sejtető választ adott a találgatásokra.

Ahogy korábban a Life.hu is megírta, az RTL 11 év után lecseréli az X-Faktort, helyette a The Voice című, szintén tehetségkutató műsor fog futni. ByeAlex nemrég arról nyilatkozott, hogy hat évad X-Faktor után már ő is elfáradt, nincs benne több.

A bejelentés óta már el is indultak a találgatások, hogy vajon ki lesz az új zsűri. A The Voice korábbi, a TV2-n futó évadában Malek Andrea, Mező Misi, Caramel és Somló Tamás mentorálta a versenyzőket.

Király Viktor még 2015-ben, először Adam Levine, majd Gwen Stefani versenyzőjeként szerepelt a műsor amerikai verziójában, így most a bejelentés óta az Instagram-oldalán nosztalgiázik, ami miatt sokan úgy vélik, ő lesz az egyik zsűritag.

"Nekem a verseny önbizalmat adott, hiszen nagy lépés volt megméretni magam a nemzetközi színtéren. Ahogy meghallom a műsor címét, máris tódulnak elő az emlékek. Jó formátumnak tartom, de sokat nyom a latba egy jó zsűri" – idézi a Blikk az énekes egy korábbi nyilatkozatát.

Az egyik követője kommentjére reagált azzal kapcsolatosan, látható lesz-e az RTL tehetségkutatójában:

"Nem lenne rossz, az biztos"

– jegyezte meg sokat sejtetően.