Galambos Lajost decemberben három év hat hónap börtönbüntetésre ítélték másodfokon a hosszú évekig húzódó áramlopási ügyben. Emellett ki kell fizetnie több mint 4 millió forintot és a bűnügyi költségeket. Úgy tudni, a kecskeméti börtönbe fog bevonulni, amely 170 kilométerre található a zenész mocsai birtokától.

A Bors információi szerint már a behívó is megérkezett, állítólag 2023. február 15-én kell bevonulnia a börtönbe. A névtelen ismerős szerint a zenész ügyvédje halasztási kérelmet nyújtott be Lajcsi betegsége miatt, de egyáltalán nem biztos, hogy az a kérdéses dátumig át is fut a rendszeren.

"Az tény, hogy Lajcsit súlyos fulladásos rohamok kínozzák, amit figyelembe kell vennie a büntetés-végrehajtási bírónak" - mondta.